В России запускают пилотный проект по обучению школьников языкам программирования

Минцифры России запускает пилотный проект по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах. В 2021 году обучение будет доступно ученикам из Белгородской, Новгородской, Пензенской областей, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия).

Проект продлится до июня 2022 года, при этом содержание и продолжительность программ будут по итогам курса скорректированы, исходя из отзывов самих школьников, их родителей и учителей.

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет, которые смогут дистанционно изучать языки программирования: JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, TypeScript и другие. Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часа.

Заявку на обучение ученики смогут подать на сайте проекта уже с 15 октября 2021 года. При выборе образовательной программы для школьников будет организовано тестирование на профориентацию и мотивацию.