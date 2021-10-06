Представлен планшет Nokia T20

Компания HMD Global анонсировала планшетный компьютер Nokia T20 под управлением операционной системы Android 11. Для устройства обещаны два года обновлений программной платформы и три года ежемесячных обновлений для системы безопасности.

Гаджет получил 10,4-дюймовый дисплей формата 2K с разрешением 1200 × 2000 пикселей (формат 2К) и яркостью 400 нит. Реализована защита зрения в соответствии со стандартом SGS Low Blue Light.

«Сердце» планшета — процессор Unisoc T610, который содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 15 часов при работе в интернете и 10 часов при просмотре видеоматериалов.

Покупатели смогут выбирать между модификациями с поддержкой сотовой связи 4G/LTE и без. В первом случае объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а флеш-накопитель рассчитан на хранение 64 Гбайт информации. Вторая версия несёт на борту 3 Гбайт ОЗУ и флеш-модуль на 32 Гбайт.

Оснащение включает 5-мегапиксельную фронтальную камеру, тыльную камеру с сенсором на 8 млн пикселей, стереофонические динамики, FM-тюнер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/AGPS (только LTE-версия), слот microSD.

Габариты составляют 247,6 × 157,5 × 7,8 мм, вес — около 470 г. Предусмотрена защита от пыли и влаги в соответствии со спецификацией IP52. Набор разъёмов включает порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.