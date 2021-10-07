Microsoft предоставила официальный способ установки Windows 11 на несовместимые ПК

Microsoft опубликовала официальный способ установки Windows 11 на несовместимые рекомендуемым требованиям ПК. Способ подходит для тех, кто устанавливает новую ОС из Windows 10.

Итак, нужно зайти в реестр и перейти в ветку HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetupMoSetup. Затем требуется создать значение DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и назначить ему значение 1.

Таким образом обходится защита, требующая от ПК наличие модуля TPM 2.0. Правда, модуль TPM 1.2 всё равно понадобится. Способ также подходит и для установки Windows 11 на официально несовместимые процессоры.

Само собой, Microsoft предупреждает, что не рекомендует устанавливать новую ОС на несовместимый ПК. При этом конкретно на этой странице сайта Microsoft нет упоминания о том, что при такой установке Windows 11 не будет получать обновлений.

Напомним, Microsoft не только требует для Windows 11 модуль TPM 2.0, которого нет даже на многих достаточно современных ПК, но и существенно ограничила список поддерживаемых процессоров. В частности, в нём нет даже Ryzen первого поколения и CPU Intel Core Skylake.