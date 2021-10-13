Microsoft превратила подсистему Windows для Linux в приложение для Windows 11

Microsoft преобразовала подсистему Windows для Linux (WSL) в приложение, которое можно загрузить и установить из Microsoft Store в Windows 11. Предварительная версия приложения доступна уже сейчас, что даёт пользователям Windows 11 возможность установить его без необходимости добавлять WSL в качестве дополнительного компонента при установке ОС.

Это отдельное приложение теперь будет обслуживаться через магазин Microsoft Store, что означает, что Microsoft сможет обновлять WSL независимо от Windows. Это, в свою очередь, позволит пользователям подсистемы Windows для Linux получать последние обновления быстрее и без необходимости обновлять саму систему Windows.

В прошлом году Microsoft включила WSL с графическим интерфейсом в Windows 10 для разработчиков. Однако похоже, что версию приложения, доступную в Microsoft Store, можно будет использовать только с Windows 11. Microsoft не упоминает Windows 10 в сообщении в блоге, посвящённом запуску приложения.

Microsoft по-прежнему будет поддерживать старую версию WSL, чтобы пользователи могли запускать её параллельно с новым приложением из Microsoft Store. Тем не менее, компания в конечном счёте намерена перевести всех пользователей на новый продукт.