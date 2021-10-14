Официальный запуск Visual Studio 2022 состоится 8 ноября. Уже сейчас для загрузки доступна предварительная версия ПО с пометкой Release Candidate, которая автоматически обновится до стабильной версии после официального запуска продукта.

Вместе с этим Microsoft выпустила Visual Studio 2022 Preview 5, предназначенную для пользователей, которые хотят раньше других получать новые функции, недоступные в стабильных версиях приложения. Согласно имеющимся данным, после 8 ноября эта версия продукта превратится в Visual Studio 2022 17.1 Preview 1 и её можно будет использовать в рамках имеющейся у пользователя лицензии.

Что касается нововведений, то отметим появление 64-разрядной версии IDE, а также поддержку NET 6 и C++20. Разработчики оптимизировали работу некоторых функций и повысили производительность инструментов диагностики и отладки. Интегрирован текстовый чат Live Share, а также реализованы некоторые улучшения в работе модели IntelliCode. В версии продукта для macOS обновлён пользовательский интерфейс.

Microsoft проведёт виртуальное мероприятие, посвящённое запуску Visual Studio 2022. Его трансляция начнётся 8 ноября в 8:30 по местному времени (18:30 мск). В рамках презентации продукта ожидается выступление представителей руководства софтверного гиганта.