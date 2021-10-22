Microsoft выпустила финальную сборку последнего крупного обновления Windows 10

Компания Microsoft сделала финальный шаг в разработке крупного обновления для операционной системы Windows 10. Она объявила о выпуске финальной сборки для участников тестирования Windows Insider и дала этой версии Windows 10 официальное название — Windows 10 November 2021 Update (Windows 10 21H2).

Сборку под номером 19044.1288 можно получить в канале Release Preview, где публикуются наиболее стабильные версии, а также в виде официального образа диска (файл ISO), что позволяет провести чистую установку «с нуля».

Ноябрьское обновление 2021 года, как ожидается, станет последним крупным функциональным обновлением для Windows 10, тогда как компания переключила основное внимание на новейшую Windows 11.

Поддержка Windows 10 не прекратится, как минимум, до 2025 года. Однако не стоит надеяться на появление новых функций после релиза Windows 10 21H2, лишь на разнообразные исправления и доработки.

Впрочем, Windows 10 21H2 уже предоставляет не так много нового: поддержка WPA3 H2E, упрощённый вход без пароля с Windows Hello for Business, поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux.