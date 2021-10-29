Microsoft приступила к масштабному распространению Windows 11 на ПК

Компания Microsoft приступила к распространению своей новой операционной системы Windows 11 на большем количестве ПК.

Microsoft начала распространять Windows 11 немногим меньше месяца назад, но делала это в весьма умеренном масштабе. Теперь ситуация должна измениться. Как сообщается в недавнем обновлении на сайте Windows, доступность Windows 11 для пользователей «увеличена». Пока Microsoft не уточняет, для каких именно ПК обновление стало доступно.

Но, согласно отзывам пользователей, обновление начало «прилетать» даже на системы, которые соответствуют лишь минимальным требованиям ОС. Если же обновление для вас ещё недоступно, то его можно установить вручную, при условии, что ПК соответствует требованиям Microsoft.

Менее чем за месяц с момента выпуска, Windows 11 сумела набрать значительную долю рынка. По статистике AdDuplex, доля Windows 11 составляет 5,1% мирового рынка ПК.