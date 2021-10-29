Google анонсировала Android 12L — платформу для гаджетов с большими экранами

Компания Google рассказала о скором релизе Android 12L — мобильной платформы, оптимизированной для управления устройствами с большими экранами. Новый вариант операционной системы рассчитан на применение с планшетами, «хромбуками», складными смартфонами и другими гаджетами подобного типа.

Теоретически будет возможно использование Android 12L и на смартфонах, но действительную пользу ОС принесёт лишь владельцам устройств побольше. Хотя на рынке имеется множество планшетов на Android, зачастую они не готовы составить серьёзную конкуренцию Apple iPadOS, во многом потому, что версии Android не оптимизированы под большие дисплеи.

Теперь Google подошла к решению этой проблемы более серьёзно. При этом новая версия платформы не является принципиально отличной от классической Android 12 — у Android 12L просто появятся некоторые специфические функции.

Первая превью-сборка ОС для разработчиков уже доступна в официальном эмуляторе Google Android, а скоро появится вариант для планшета Lenovo P12 Pro. Готовятся варианты и для смартфонов Pixel, но, поскольку большинство дополнительных функций невидимы для устройств с дисплеями малых размеров, эти предварительные релизы имеют смысл преимущественно для разработчиков.

В Android 12L улучшены элементы интерфейса для больших экранов, например, допускается демонстрация одновременно меню быстрого доступа и уведомлений. На представленной ниже GIF-анимации можно оценить вариант функции разделения экрана, позволяющий работать с двумя приложениями одновременно, при этом внизу появляется панель задач для быстрого доступа к приложениям, достаточно перетащить их на экран.

Также Android 12L обеспечит автоформатирование окон приложений — обеспечена оптимальная совместимость даже в случаях, если разработчики не предусмотрели использование своего софта с действительно большими экранами.

Также разработчики могут посмотреть, как будут выглядеть их программы на больших устройствах с Android 12L, — эмулятором для проверки приложений можно воспользоваться уже сейчас. В Google сообщают, что для приложений будет введена отдельная система рейтингов, позволяющая оценить, как программы смотрятся на больших экранах.