Google прекратит поддержку старых версий Chrome в этом месяце

Компания Google объявила о намерении прекратить поддержку «винтажных» версий своего фирменного браузера, начиная с Chrome 48. Это произойдёт вместе с выходом Chrome 96, стабильная версия которого должна стать общедоступной в этом месяце. Сообщение об этом появилось на странице поддержки обозревателя.

Прекращение поддержки не означает, что браузер перестанет функционировать полностью. Однако вносимые в него изменения больше не будут синхронизироваться с другими устройствами пользователя. Это означает, что закладки, история просмотров, сохранённые пароли и другие данные перестанут синхронизироваться с другими пользовательскими устройствами, на которых установлен Chrome. Разработчики рекомендуют пользователям, которые продолжают взаимодействовать с интернетом через Chrome 48 и более старые версии обозревателя, обновить приложения до актуальных версий.

Окончание поддержки старых версий браузера Google вряд ли должно кого-то удивить, ведь Chrome 48 был запущен ещё в 2016 году. За пять лет, которые прошли с тех пор, онлайн-мир претерпел значительные изменения. Источник отмечает, что даже в случае использования Windows XP пользователи имеют возможность перейти на поддерживаемую версию браузера, поскольку в этой операционной системе можно без проблем установить Chrome 49.

Согласно имеющимся данным, для обновления Chrome до актуальной версии у пользователей упомянутых версий обозревателя осталось всего несколько недель, поскольку появление Chrome 96 ожидается уже в этом месяце. Сделать это можно, воспользовавшись соответствующим меню приложения.