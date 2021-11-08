Microsoft впервые выпустила обновление компонентов службы обновления Windows 11

Случаи, когда пользователь не может установить накопительные или какие-то иные обновления на устройства с Windows 11, могут быть вызваны проблемами с программным обеспечением, в том числе с некорректными настройками «Центра обновлений Windows». Для исправления таких ошибок Microsoft впервые выпустила обновление компонентов службы обновления Windows.

Речь идёт о пакете KB4023057, который в прошлом неоднократно перевыпускался для программной платформы Windows 10, а теперь стал доступен пользователям устройств с Windows 11. Как уже упоминалось, этот пакет предназначен для решения проблем службы обновления Windows, для чего в настройки операционной системы могут вноситься некоторые изменения.

В описании KB4023057 сказано, что для его установки может потребоваться сброс сетевых настроек или удаление разделов реестра, препятствующих установке обновлений. Пакет также восстановит повреждённые компоненты «Центра обновлений Windows» или попытается повторно активировать отключённые службы и компоненты. Если на устройстве недостаточно свободного места, KB4023057 может осуществить архивацию данных. В некоторых случаях может исчезнуть история обновлений Windows, доступная из «Панели управления». Пакет может вносить и другие изменения, характер которых зависит от настроек конкретного пользовательского устройства.

Согласно имеющимся данным, KB4023057 будет разворачиваться в несколько этапов в автоматическом режиме для устройств, обновления на которых не поступают из-за проблем с программным обеспечением. Патч не требуется, если на устройстве исправно работает «Центр обновлений Windows», но, при необходимости его можно найти в каталоге обновлений Microsoft. Также отмечается, что этот патч подготавливает устройства к установке крупных накопительных и функциональных обновлений Windows 11, которые будут выпускаться в будущем.