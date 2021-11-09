Bitcoin побил исторический максимум

В начале этой недели Bitcoin пошёл в рост и обновил исторический максимум. По данным Coindesk, курс Bitcoin вырос до 68,2 тыс. долларов и продолжает расти.

Курс главной криптовалюты мира увеличился почти на 5% за сутки и на 12% за последнюю неделю. Рыночная капитализация криптовалюты составляет почти 1,3 трлн долларов.

Курс Ethereum также обновил исторический максимум, за одну монеты дают 4,813 тыс. долларов, при этом курс криптовалюты вырос более чем на 11% за неделю. Рыночная капитализация Ethereum составляет 569 млрд долларов. Solana выросла на 21% за неделю, Cardano прибавила 11%, Dogecoin вырос на 5% за неделю, а Shiba Inu упала почти на 20%.