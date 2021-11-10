Microsoft представила Windows 11 SE

Microsoft анонсировала новую версию Windows 11, предназначенную для использования студентами и школьниками. Windows 11 SE будет поставляться исключительно в виде предустановленной ОС на доступных ноутбуках, созданных для учебных учреждений. Новая ОС призвана составить конкуренцию Chrome OS от Google.

Сразу стоит отметить, что операционная система не будет блокировать установку приложений из сторонних источников, так что она не повторяет подход Windows 10S, которая поддерживала только установку из Microsoft Store. Хотя Windows 11 SE, естественно, оптимизирована для работы с Edge, Office и облачных служб Microsoft, она не будет ограничивать пользователей в выборе приложений. Пейдж Джонсон (Paige Johnson), руководитель отдела маркетинга Microsoft в сфере образования, говорит, что Windows 11 SE обеспечит полную поддержку стороннего ПО, включая Zoom и Chrome, чтобы пользователи могли пользоваться продуктами, которые подходят им лучше всего.

Отмечается, что большинство изменений в Windows 11 SE довольно незначительны по сравнению с базовой версией ОС. Microsoft удалила несколько макетов в Snap в пользу одного режима, который позволяет размещать приложения рядом. Кроме того, по умолчанию приложения всегда запускаются в полноэкранном режиме. Новый раздел «Виджеты» был удалён из Windows 11 SE, поскольку Microsoft обнаружила, что он отвлекает учащихся. Microsoft Edge сможет работать с расширениями Chrome, которые по умолчанию отключены в Windows 11. Кроме того, Windows 11 SE по умолчанию выполняет резервное копирование документов в OneDrive. Свежая ОС будет поставляться с новыми красочными обоями Bloom по умолчанию. Кроме того, Windows 11 SE будет поставляться с предустановленными приложениями Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education и Flipgrid

Windows 11 SE будет доступна только на недорогих ноутбуках, которые ориентированы на образовательный сектор. В ближайшие месяцы ноутбуки с этой ОС выпустят Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo. С Windows 11 SE будет поставляться и Surface Laptop SE производства Microsoft, стоимостью $249. Базовая модель компьютера основана на процессоре Intel Celeron, работающем в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ноутбук предлагает пользователям 64-Гбайт eMMC-накопитель и 11,6-дюймовую матрицу с разрешением 1366 × 768 пикселей.

Microsoft ожидает, что ноутбуки с Windows 11 SE массово появятся на рынке уже к концу этого года.