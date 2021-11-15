Произошло крупнейшее за 4 года обновление биткоина

Стартовало первое обновление биткоина за 4 года. Это редкий случай, когда все заинтересованные стороны достигли консенсуса, а также важное событие для самой популярной в мире криптовалюты. Taproot означает повышение конфиденциальности и эффективности транзакций. Что особенно важно, раскрывается потенциал смарт-контрактов, и транзакции можно проводить без посредников.

Основная часть изменений биткоина связана с цифровыми подписями — это нечто вроде отпечатков пальцев, которые пользователь оставляет при каждой транзакции. До настоящего момента использовался так называемый «алгоритм цифровой подписи с эллиптической кривой», который создаёт подпись из закрытого ключа биткоин-кошелька и гарантирует, что средства могут быть потрачены только законным владельцем. Теперь сможет использоваться схема подписей Шнорра — она позволяет комбинировать несколько подписей в одну, а простые транзакции оказываются неотличимыми от сложных. На практике это означает экономию места в блоках и повышение конфиденциальности.

Усиление подписей меняет правила игры для смарт-контрактов, то есть самоисполняющихся соглашений, которые хранятся в блокчейне. В теории смарт-контракты можно использовать для транзакций практически любого типа: от ежемесячной оплаты аренды до регистрации автомобиля. С Taproot смарт-контракты оказываются дешевле, поскольку они фактически проводятся в одну транзакцию, и в дополнение к снижению комиссии повышается масштабируемость сети. До настоящего момента предпочтительным блокчейном для таких целей была сеть Ethereum, но с этим обновлением биткоин становится более важным игроком в сфере децентрализованных финансов.

Концепцию Taproot впервые описал разработчик Bitcoin Core Грегори Максвелл (Gregory Maxwell) в январе 2018 года. В июне 2021 года был подтверждён запуск обновления, а 14 октября вышел клиент Bitcoin Core 22.0 с его поддержкой. Обновление было запущено сегодня, 14 ноября 2021 года в 08:15, когда был добыт блок 709 632. Taproot является так называемым софт-форком, то есть обновлением с обратной совместимостью. Это значит, что старые ноды продолжат работу в сети, но пользоваться новыми возможностями они не смогут.