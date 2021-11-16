Разработчики обновили Windows Terminal

Одно из популярных приложений Microsoft с открытым исходным кодом получило обновление для соответствия дизайну новой операционной системы Windows 11. Речь идёт об инструменте Windows Terminal, который представляет собой мощное терминальное приложение для пользователей инструментов командной строки, таких как PowerShell или Command Prompt.

Изображения дизайна Windows Terminal были опубликованы на GitHub, а значит, соответствующее обновление в скором времени может быть добавлено в Windows 11. Обновлённый дизайн приложения делает его более соответствующим облику других встроенных инструментов, таких как Paint, Notepad, Microsoft Store и др. Также не исключено, что до момента появления обновлённого Windows Terminal в Windows 11 его дизайн будет изменён.

Источник отмечает, что последнее крупное обновление Windows Terminal 1.10 принесло немало улучшений в инструмент командной строки. Например, разработчики добавили возможность редактирования действий из пользовательского интерфейса настроек. Пользователи также могут сворачивать инструмент командной строки в область уведомлений посредством использования соответствующих команд.

Предполагается, что обновлённое приложение Windows Terminal появится в Windows 11 и Windows 10 позднее. Вместе с этим Microsoft продолжает работать над обновлением дизайна набора утилит PowerToys, которые визуально также будут лучше сочетаться с новой программной платформой компании.