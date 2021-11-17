Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft объявила о начале распространения обновления Windows 10 November 2021 Update (21H2). Вместе с этим разработчики сообщили, что в будущем программная платформа будет получать крупные обновления один раз в год. Аналогичным образом реализуется доставка обновлений в Windows 11. Таким образом, следующее крупное обновление для Windows 10 выйдет только во второй половине 2022 года, а не в мае-июне, как это было прежде.

«Мы переходим на новый график выпуска обновлений для Windows 10, чтобы соответствовать ритму Windows 11, которая ориентирована на ежегодное получение функциональных обновлений <…> Следующее обновление функций Windows 10 намечено на вторую половину 2022 года. Мы продолжим поддерживать как минимум одну версию Windows 10 до 14 октября 2025 года», — говорится в сообщении Microsoft.

Несмотря на то, что основные планы Microsoft связаны с Windows 11, софтверный гигант ещё достаточно долго будет выпускать функциональные обновления для предыдущей версии платформы. Переход на ежегодный выпуск функциональных обновлений станет хорошей новостью для корпоративных клиентов, которым приходится тестировать выпускаемые Microsoft пакеты на предмет совместимости с используемым оборудованием, прежде чем осуществляется установка на пользовательские устройства. Это изменение также предоставит значительно больше времени для тестирования обновлений в рамках инсайдерской программы, благодаря чему Microsoft сможет устранять максимальное количество ошибок до запуска обновлений в массы.