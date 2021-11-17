Microsoft обновила медиапроигрыватель Media Player для Windows 11

Microsoft разработала новое приложение Media Player для Windows 11, которое с сегодняшнего дня смогут протестировать участники канала Dev программы предварительной оценки Windows (Windows Insider). Новое ПО будет поддерживать воспроизведение как аудио, так и видео, а его дизайн приведён в соответствие с интерфейсом Windows 11.

По словам Microsoft, в основе Media Player лежит полнофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро просматривать и воспроизводить музыку, а также создавать и управлять плейлистами. Как в полноэкранном представлении, так и в режиме мини-плеера, Media Player будет демонстрировать обложки альбомов или изображения исполнителей.

Media Player также будет поддерживать видео, которое обычно воспроизводится в приложении «Фильмы и ТВ» в Windows 10 и Windows 11. Теперь как видео, так и аудиоконтент будет автоматически отображаться в библиотеке нового проигрывателя. Кроме того, пользователи смогут указать расположение, где проигрыватель сможет искать дополнительный контент.

Media Player также разработано для замены устаревшего приложения Windows Media Player, которое до сих пор присутствует в Windows 11. Microsoft заявляет, что устаревший плеер будет по-прежнему доступно в ОС, но, похоже, что новый Media Player скоро станет основным способом просмотра видео и прослушивания музыки в Windows 11. Microsoft пока не сообщила, когда Media Player станет доступен всем пользователям.