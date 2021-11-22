Microsoft вернула приложение для установки мобильных программ на Windows 11

В начале ноября разработчик Симоне Франко (Simone Franco) опубликовал в магазине приложений Windows полезную программу WSATools, позволяющую устанавливать в Windows 11 Android-приложения из файлов APK. Однако через несколько дней программа была удалена.

Через несколько дней после удаления WSATools с разработчиком связались представители Microsoft и указали причины, по которым программа была удалена. При этом они также дали точные указания, что надо исправить, чтобы WSATools вернулась в каталог.

Разработчик не раскрывает причины удаления программы, но она уже вернулась в каталог Microsoft Store и снова доступна всем желающим.