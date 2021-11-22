Meta отложила внедрение сквозного шифрования сообщений в Facebook и Instagram до 2023 года

Переход на более защищённые алгоритмы общения в социальных сетях, принадлежащих Meta (бывшей Facebook), состоится позже, чем в компании рассчитывали ранее. Об этом сообщила журналистам глава компании по вопросам безопасности Антигон Дэвис (Antigone Davis).

По её словам, внедрение сквозного шифрования в интегрированных мессенджерах Instagram и Facebook Messenger будет применяться «когда-нибудь в 2023 году». Ранее компания планировала представить соответствующую функциональность ещё в 2022 году, но, по словам Дэвис, разработчику потребуется больше времени.

Сквозное шифрование уже давно применяется в принадлежащем Meta мессенджере WhatsApp, но в чатах обеих соцсетей для этого до сих пор необходимо инициировать специальный шифрованный диалог. Meta активно приступила к обеспечению безопасности данных в 2019 году.

Внедрение новых мер шифрования может привести к проблемам с властями, как минимум — в Великобритании. В 2023 году в стране вступит в силу закон, в соответствии с которым техногиганты обязаны будут обязаны предотвращать насилие в отношении детей. Хотя закон прямо не требует отставлять «бэкдоры», власти страны не приветствуют шифрование «по умолчанию» — по их мнению, это «серьёзно ограничит» возможности правоохранительных органов в борьбе с преступниками. Не исключено, что на Meta будут оказывать давление для изменения планов.

Комментируя возможные последствия, Дэвис заявила, что Meta по-прежнему будет способна выявлять факты насилия, анализируя незашифрованную информацию и жалобы пользователей. Не исключено, что «отсрочка» внедрения шифрования также связана с необходимостью получить дополнительное время, чтобы убедить правительства и разрешить возможные конфликты с властями.