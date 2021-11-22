МТС стал обладателем золота и серебра маркетинговой премии Effie Awards Belarus

МТС завоевал золото в категории «Positive Change/Вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды» и серебро в категории «Интернет и телеком» на международном конкурсе Effie Awards Belarus. Награды одной из самых престижных премий в сфере рекламы и маркетинга получил проект #ИнтернетБезБуллинга.

Жюри конкурса оценивало совместную кампанию МТС и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси #ИнтернетБезБуллинга, которая направлена на профилактику травли среди детей и подростков в интернете. В рамках проекта были созданы специальные обучающие ролики и тест-тренажеры, которые помогают получить больше информации о кибербуллинге и обучают детей безопасному поведению в сети. Кроме того, проект направлен на продвижение бесплатных инструментов помощи: круглосуточной горячей линии и психологической онлайн-помощи.

В категории «Positive Change» награду получают бренды, которые эффективно объединили бизнес-цели и решение общественно значимых задач (здоровье, образование, общество, семья и т.п.), а также связали эти цели с общей стратегией бренда.

В категории «Интернет и телеком» принимают участие мобильные операторы и их продукты, а также компании, деятельность которых связана с телекоммуникациями, интернет-услугами, кабельным и спутниковым телевидением.

В Effie Awards Belarus 2021 принимали участие проекты, реализованные в Беларуси в период с 1 января 2019 года по 15 сентября 2021 года. Конкурсная программа включала 24 товарные категории и 22 специальных категорий, а также 4 категории Positive Change.

Effie Awards — это всемирно известная престижная премия в области маркетинга, которая присуждается за достижения в сфере маркетинговых и рекламных коммуникаций.