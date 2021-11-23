В соцсети «ВКонтакте» появился сервис знакомств с платными подписками

Компания VK (до недавнего времени Mail.ru Group) объявила о запуске сервиса «VK Знакомства» в социальной сети «ВКонтакте». Уже сейчас он доступен в разделе «Сервисы» в мобильном приложении платформы и в скором времени будет интегрирован в другие продукты экосистемы VK.

Согласно имеющимся данным, сервис «VK Знакомства» предназначен для поиска пары для дружеского или романтического общения, а также выражения симпатии человеку прямо в его профиле в соцсети. Для выражения симпатии предусмотрена специальная кнопка, которую можно найти в профиле понравившегося пользователя. Такие отметки анонимны до определённого момента, пока получатель не ответит симпатией или оформит премиум-подписку в сервисе.

Сервис также позволяет искать людей с похожими музыкальными предпочтениями. Пользователь может редактировать составленный автоматически список часто прослушиваемых композиций, добавлять исполнителей или отдельные треки. Этот же алгоритм объединяет пользователей по возрасту, местоположению и совместным интересам, таким как чтение, хореография и др.

«VK Знакомства» является бесплатным продуктом, но и он не лишён премиальных функций, для получения доступа к котором придётся заплатить. Например, за отдельную плату пользователи могут добавлять комментарии к симпатии, видеть имена всех, кто отправил симпатию, возвращаться к просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничения по количеству и др. Основой нового сервиса является приложение Lovina, которое соцсеть «ВКонтакте» запустила в 2019 году.