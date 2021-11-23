В 2022 году рынок ПО на базе искусственного интеллекта достигнет $62 млрд

По данным аналитиков консалтинговой компании Gartner, в будущем году доходы рынка программного обеспечения для систем искусственного интеллекта (ИИ) составят $62,5 млрд. Достижение этого показателя будет означать 21,3-процентный рост в сравнении с текущим годом.

В аналитике Gartner к соответствующему программному обеспечению относятся программы «управления знаниями», виртуальные помощники, системы автономного вождения, «цифровые рабочие места», «краудсорсинговые» данные и прочие категории.

Наибольший рост ожидается в т. н. сфере «управления знаниями», позволяющей, например, группировать и структурировать данные, собираемые одними сотрудниками для быстрого освоения и применения другими. Этот сегмент ожидает рост на 31,5 %. Наименьший рост прогнозируется на рынке виртуальных помощников — 14,7 %. Тем не менее, по данным аналитиков Gartner, до того, как ИИ-системы начнут повсеместно внедряться хотя бы половиной компаний по всему миру, пройдёт не менее половины текущего десятилетия.

По данным агентства, расходы бизнеса на системы искусственного интеллекта продолжат увеличиваться в организациях по мере роста доверия к ИИ-системам, а также по мере того, как компании будут готовы искать способы добиться рентабельности применения ИИ.