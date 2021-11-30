VK запускает новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов

VK Музыка объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: музыкальные разделы соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение VK Музыка.

VK Музыка — отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки, которое запущено на основе приложения BOOM. В приложении удобно: пользователи получили быстрый доступ к своей медиатеке ВКонтакте и в Одноклассниках. Треки можно слушать онлайн и офлайн. Просто и находить новую музыку — можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции VK Музыки. А бесконечный умный плейлист VK mix подстроится под предпочтения и поведение слушателя.

Сегодня стала доступна VK Студия — продукт для музыкантов. Он помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных.

VK Студия станет основой для направления работы с музыкантами. В его рамках будут создаваться продукты, которые поддержат музыкантов на всех этапах творчества: от первых релизов до концертов на стадионах. Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из VK Музыки.

VK Музыка доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo — сейчас новые пользователи могут приобрести её за 75 рос. рублей в месяц на первые 3 месяца. Подписка включает скидки на доставку еды и такси, онлайн-кинотеатр, образовательные ресурсы. При этом слушать музыку всё так же можно и в музыкальных разделах ВКонтакте и Одноклассников — с подпиской без ограничений или без подписки с рекламой.