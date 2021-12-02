Microsoft добавила возможность настройки меню «Пуск» и улучшила панель задач в Windows 11

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 11 под номером 22509 для участников программы предварительной оценки на канале Dev (ранний доступ). В этой сборке не так много нововведений, но достаточно изменений и улучшений, а также исправлений, ориентированных на повышение стабильности работы операционной системы.

Пользователи Windows 11, которые работают с несколькими мониторами, наверняка заметили, что дата и время не отображаются на панелях задач дополнительных мониторов. В новой сборке Windows 11 это исправлено и увидеть дату и время можно в панели задач каждого из дополнительных мониторов. Ещё были внесены некоторые изменения в работу системных уведомлений, которые демонстрируются пользователю через «Центр уведомлений». Кроме того, некоторые настройки из панели управления были перенесены в «Параметры».

Также следует отметить появление возможности настройки меню «Пуск». Теперь достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по меню «Пуск», чтобы получить доступ к настройкам отображения элементов. Пользователям доступны варианты макетов «Больше иконок» или «Больше рекомендаций», чтобы добавить в меню «Пуск» дополнительную строку с иконками приложений или рекомендациями.

Что касается нововведений, то наиболее заметным является внесение улучшений в просмотр веб-страниц с помощью «Экранного диктора». Пользователи смогут быстрее набирать текст в редактируемых полях, а также им будет доступно больше данных при навигации по страницам с помощью данного инструмента. Вместе с этим разработчики внесли массу менее заметных улучшений и исправлений, чтобы сделать программную платформу более стабильной и удобной. Ознакомиться с полным списком изменений, которые были внесены в новой сборке Windows 11, можно в официальном блоге разработчиков.