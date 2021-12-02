Microsoft адаптировала коммуникационную платформу Teams для малого бизнеса

Компания Microsoft объявила о выпуске коммуникационной платформы Teams Essentials, предназначенной для взаимодействия сотрудников в корпоративной среде малого бизнеса.

Система Teams создана для совместной работы сотрудников компаний, интегрирована с офисными приложениями Microsoft 365 и позиционируется в качестве рабочего инструмента для корпоративного взаимодействия. Пользователи сервиса могут объединяться в команды, внутри которых можно создавать открытые каналы для групп или общаться через личные сообщения, обмениваться документами и проводить виртуальные конференции.

Microsoft Teams Essentials позволяет организовывать собрания для любых групп длительностью до 30 часов с участием до 300 человек, при этом поддерживается полный набор функций для проведения видеоконференций, в том числе виртуальные фоны, режим «Вместе» и автоматические субтитры. Для хранения документов каждому пользователю предоставляется 10 Гбайт в облачном хранилище. В дополнение к календарю Outlook, в системе реализованы средства синхронизации с сервисом Google Calendar и хранения истории переписки в чатах, наличие которой позволяет не потерять контекст беседы и продолжить её в любое время. Также сообщается о поддержке прочих инструментов для малого бизнеса.

Стоимость подписки на предоставляемые Microsoft Teams Essentials услуги составляет 288 рублей из расчёта на одного пользователя в месяц.

Глобальный запуск Microsoft Teams состоялся в марте 2017 года. На данный момент аудитория коммуникационной платформы насчитывает 145 млн ежедневных пользователей. Сервис используют свыше 650 тысяч предприятий по всему миру, включая 93 компании из списка Fortune 100. Продукт доступен на 53 языках в 181 стране мира.