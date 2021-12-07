Курс биткоина снова преодолел отметку в $50 тысяч

Курс биткоина продолжает укрепляться в начале этой недели. После падения примерно на 20 % в выходные цена самой популярной криптовалюты в мире постепенно восстанавливается. По итогам торгов в понедельник цена биткоина выросла на 2,2 %, а за одну единицу криптовалюты давали около $50 800. В дальнейшем курс продолжил расти, и на момент написания этой заметки биткоин торговался на уровне $51 050 за единицу.

На этих выходных биткоин потерял в цене более 20 %, а курс криптовалюты опускался до примерно $42 тысяч. Вслед за биткоином снизился курс других популярных криптовалют, таких как Ethereum, Solana и др. Такое снижение обусловлено нестабильным периодом на фондовых рынках, который был вызван ограничительными мерами из-за нового штамма коронавирусной инфекции.

Этот обвал стал крупнейшим с момента падения курса биткоина на 31 %, который произошёл 19 мая 2021 года. По данным криптовалютной аналитической платформы Coinglass, рыночная капитализация биткоина на выходных упала до $932 млрд. В ноябре курс биткоина поднимался до рекордного значения в $67 802 за единицу.