Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11 с поддержкой голосового управления

Microsoft приступила к распространению очередной тестовой сборки Windows 11 под номером 22518, которая стала доступна участникам программы предварительной оценки на канале Dev (ранний доступ). В этой версии программной платформы появилась поддержка голосового управления, возможность использовать изображения коллекции Spotlight в качестве обоев рабочего стола, а также масса менее заметных улучшений и исправлений, направленных на повышение стабильности работы операционной системы.

Одним из главных новшеств данной сборки Windows 11 является появление функции голосового управления, которая позволит каждому, включая пользователей с ограниченными возможностями, управлять своим компьютером и набирать текст с помощью голоса. Посредством голосовых команд можно запускать приложения, переключаться между ними, просматривать веб-страницы в браузере, взаимодействовать с электронной почтой, писать письма и др.

Отмечается, что голосовое управление работает на основе передовых технологий и может нормально функционировать даже без подключения к интернету. На данном этапе голосовое управление работает только с американским английским языком, поэтому пользовательский интерфейс следует перевести на этот язык. В противном случае голосовой набор будет работать некорректно. Активировать голосовое управление можно в разделе «Специальные возможности» инструмента «Параметры». Там же пользователь может настроить варианты запуска прослушивания голоса, например, активировать функцию при запуске компьютера или посредством нажатия определённого сочетания клавиш.

Ещё одно нововведение связано с возможностью использования изображений из коллекции Spotlight в качестве обоев рабочего стола. Активировать эту функцию можно в меню «Персонализация», после чего на рабочем столе появится ярлык Spotlight, а обои автоматически изменятся. Позднее обои продолжат автоматически сменять друг друга, а при наведении курсора мыши на ярлык Spotlight можно будет узнать интересные факты о местах, запечатлённых на демонстрируемых изображениях. При нажатии правой кнопкой мыши по этому ярлыку выводится контекстное меню, позволяющее тут же сменить изображение обоев или же отметить текущее изображение как понравившееся.

В новой сборке Windows 11 разработчики постарались упростить начало работы с виджетами. Теперь в левой стороне панели задач опционально может демонстрироваться погодный виджет, получающий обновления в режиме онлайн. При наведении на него курсора раскрывается панель с виджетами. Если панель задач выравнена по левому краю, то блок виджетов выводится справа от значка «Представление задач».

Также отмечается, что подсистема Windows Subsystem for Linux теперь распространяется через Microsoft Store. Такой подход упростит установку WSL, а также получение обновлений для подсистемы в будущем. В новой сборке внесены ряд изменений для повышения стабильности и производительности переключения методов ввода, что будет полезно для людей, которые используют несколько раскладок клавиатуры. Разработчики также обновили контекстное меню «Проводника», добавили функцию создания персонализированных комбинаций смайликов на основе выражений лица, возможность отображения времени и даты на панелях задач дополнительных мониторов и др.

Вместе с этим Microsoft внесла массу менее заметных улучшений и исправлений. Ознакомиться со всеми нововведениями очередной предварительной сборки Windows 11 можно в блоге разработчиков.