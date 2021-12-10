WhatsApp добавит функцию мгновенных переводов в криптовалюте

Ограниченное количество пользователей мессенджера WhatsApp в США получили возможность проводить мгновенные переводы в криптовалюте прямо внутри приложения. Для этого мессенджер заключил партнерство с платежным сервисом Novi.

Novi — это цифровой кошелек корпорации Meta (бывшая Facebook), который был запущен в пилотном режиме полгода назад. Он поддерживает обеспеченный долларом США стейблкоин Pax Dollar (USDP), выпущенный компанией Paxos.

За отправку или получение криптовалюты нет комиссий, также нет ограничений на частоту отправки платежей или платы за вывод стейблкоина из кошелька или перевода в местную валюту. Предполагается, что в будущем опция станет доступна и для пользователей из других стран.



