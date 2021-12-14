Adobe представила бесплатное приложение для графического дизайна

Adobe представила Creative Cloud Express — бесплатное приложение с удобными инструментами для графического дизайна.

«Многим людям нужно что-то более простое и доступное в освоении, чем наши профессиональные продукты. Эти пользователи ориентируются на контент и больше сосредоточены на результатах, чем на процессе. — говорит директор по продуктам Adobe Скотт Бельски (Scott Belsky), — Creative Cloud Express разработан таким образом, чтобы пользователям не приходилось тратить уйму времени на изучение таких инструментов, как Photoshop, и они могли быстро и без лишних усилий получать хороший результат».

Приложение ориентировано на менеджеров социальных сетей, владельцев малого бизнеса и всех пользователей, которые не являются профессионалами в графическом дизайне, но которым есть что продвигать в Сети. О такой специфике продукта свидетельствуют и стандартные шаблоны, такие как «Листовка», «Публикация в Facebook», «История в Instagram», «Миниатюра для YouTube» и подобные.

ПО доступно бесплатно для iOSAndroid и в виде веб-приложения. Однако для доступа к дополнительным функциям, таким как библиотека изображений Adobe Stock, придётся оформить подписку за $9,99 в месяц.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Бот, этому приложению уже не один год. 