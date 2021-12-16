Microsoft завершила поддержку Windows 10 May 2020 Update (2004)

Microsoft выпустила последнее накопительное обновление для Windows May 2020 Update 10 (2004). Это связано с тем, что жизненный цикл данной версии программной платформы подошёл к концу. Чтобы продолжить получать обновления, включая патчи безопасности, пользователям рекомендуется перейти на использование актуальных версий операционной системы.

Поскольку Windows 10 (2004) была выпущена весной, все редакции этой версии ОС получали поддержку в течение 18 месяцев. Любопытно, что выпущенные ранее версии ОС, запуск которых состоялся осенью, поддерживаются 30 месяцев, в случае редакций для корпоративного и образовательного сегментов. В скором времени Microsoft откажется от такой политики, поскольку со следующего года операционные системы компании будут получать крупные обновления один раз в год.

Отметим, что выпущенные позднее Windows 10 (20H2), Windows 10 (21H1) и Windows 10 (21H2) основаны на той же кодовой базе, что Windows 10 (2004). Они получают одинаковые накопительные обновления, но в новых версиях ОС присутствуют некоторые функции, которых нет в более старых сборках. Поддержка упомянутых версий Windows 10 продолжится, и они будут получать накопительные обновления и патчи безопасности ещё несколько месяцев.

Последнее время обновления для Windows нередко вызывают разного рода проблемы, поэтому Microsoft не торопит пользователей с переходом на актуальные версии ОС и установкой накопительных обновлений. Однако после прекращения поддержки используемой версии ОС пользователям стоит перейти на более актуальные сборки, чтобы продолжить получать обновления безопасности.