Microsoft обновила Windows 7, Windows 10 и Windows 11

Компания Microsoft выпустила большую подборку накопительных обновлений для своей операционной системы — в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday). Апдейты предлагаются для Windows 11, Windows 10 и даже для Windows 8.1 с Windows 7.

Обновление для Windows 11 под номером KB5008215 включает несколько исправлений и улучшений, которые должны улучшить работу системы, повысить стабильность и безопасность.

Обновление Windows 10 под номером KB5008212 доступно для пользовательских версий 2004, 20H2, 21H1 и 21H2. В основном апдейт повышает безопасность системы. Не оставлены без внимания и Windows 7 с Windows 8.1 — здесь разработчики уделили внимание проблемам с печатью, антивирусами и переходом на летнее время.

Напомним, поддержка Windows 8.1 продолжится до начала 2023 года, а вот для Windows 7 бесплатная поддержка уже не предоставляется. Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 полтора года назад — 14 января 2020 года. Впрочем, для корпоративных пользователей Microsoft предлагает платную продлённую поддержку Windows 7. Они могут получать обновления безопасности в рамках программы Windows 7 ESU (Extended Security Updates, расширенные обновления безопасности) до января 2023 года. В 2021 году цена этого сервиса выросла до 50 долларов за каждый компьютер, а в 2022 году повысится до 100 долларов за каждый компьютер.