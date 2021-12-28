Xiaomi официально анонсировала MIUI 13 Pad

Xiaomi официально анонсировала запуск новой ветки MIUI 13, созданной специально для планшетов. Новый продукт, получивший название MIUI 13 Pad, является версией фирменной ОС Xiaomi, основанной на Android, с рядом оптимизаций, призванных улучшить работу ПО на больших экранах планшетов.

Вчера генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал в китайской соцсети Weibo тизер, который сообщает, что MIUI 13 Pad расширит возможности многозадачности, позволяя одновременно открывать несколько окон приложений. Вдобавок к этому, специалисты Xiaomi оптимизировали ОС таким образом, чтобы 3 тысячи самых важных Android-приложений максимально эффективно использовали возможности большого экрана планшета.

Вероятно, это ещё не все изменения, которые мы увидим в специальной версии MIUI 13 для планшетов, однако чтобы узнать о них, придётся подождать до завтра. Напомним, что на 28 декабря Xiaomi запланировала крупное мероприятие по запуску новых продуктов, на котором, помимо релиза MIUI 13, состоится презентация флагманских смартфонов Xiaomi 12, смарт-часов Watch S1 и, вероятно, ряда других продуктов.