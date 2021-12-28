Microsoft исправила некоторые баги панели задач в Windows 11

Разработчики из Microsoft продолжают исправлять ошибки в своей новой операционной системе Windows 11. На этот раз стало известно о внесении ряда исправлений, которые устраняют некоторые проблемы панели задач, в том числе связанные с некорректным отображением этого элемента пользовательского интерфейса.

Панель задач в Windows 11 является одним из спорных элементов, которые подверглись критике со стороны пользователей. Хорошая новость заключается в том, что Microsoft прислушивается к отзывам и работает над исправлением обнаруженных багов, чтобы сделать процесс взаимодействия с ОС более простым и комфортным. Панель задач для Windows 11 была написана с нуля, и в настоящее время она не может перемещаться из стандартного положения в нижней части рабочего пространства.

Это нравится не всем пользователям, но данная проблема не является единственной. Например, в некоторых случаях панель задач может начать мигать при переключении методов ввода. Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание на некорректное отображение всплывающих подсказок, которые появляются при наведении курсора мыши на какой-либо элемент панели задач.

Согласно имеющимся данным, Microsoft исправила упомянутые баги в последних тестовых версиях Windows 11, которые в настоящее время доступны участникам программы предварительной оценки. Когда именно эти исправления станут общедоступными, пока неизвестно. Вероятнее всего, это произойдёт вместе с выходом одного из плановых обновлений ОС в следующем году.