«ВКонтакте» получила функцию предварительной загрузки видеороликов для офлайн-просмотра

В соцсети «ВКонтакте» появилась функция предварительной загрузки видеороликов. С её помощью пользователи могут просматривать ролики в офлайн-режиме в самолёте и других местах, где нет доступа к Сети. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Разработчики утверждают, что видеоролики быстро загружаются на устройства пользователей благодаря собственным технологиям «ВКонтакте», однако скорость загрузки не уточняется. Загрузка происходит поэтапно, поэтому кратковременные сбои не влияют на неё. Скачивание также не повлияет на скорость работы приложения.

«Возможность скачивать ролики, чтобы смотреть их офлайн, стала логичным шагом развития видеоплатформы. Новая функция гарантирует беспрерывный просмотр видео в самом высоком из доступных разрешений. Это особенно актуально в дороге или путешествии. Кроме того, смотреть видео без интернета важно тем, кто уезжает отмечать Новый год в другие города и страны», — рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

В начале октября компания выпустила автоматические субтитры для видео на русском языке. Для этого компания разработала собственные технологии распознавания текста на базе нейросети. Функция умеет распознавать текст не только с профессиональных записей, но и любительских роликов.