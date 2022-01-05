Представлены новые смартфоны Nokia

Компания HMD Global анонсировала сразу четыре новых телефона на выставке CES 2022, которая проходит на этой неделе в Лас-Вегасе. Речь идёт о моделях Nokia C100, Nokia C200, Nokia G100 и Nokia G400. Все эти телефоны стоят не более 240 долларов.

Nokia C100 и Nokia C200 имеют общие характеристики, включая однокристальную систему MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, операционную систему Android 12, аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч и одну камеру. При этом Nokia C200 имеет более крупный 6,1-дюймовый дисплей. Стоимость телефонов Nokia C100 и C200 составляет 99 и 119 долларов соответственно.

Nokia G100 оснащен 60-герцевым 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+. Он построен на базе мобильной платформы Snapdragon 615 и имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч. На задней панели размещена тройная камера. Сканер отпечатков пальцев скрывается под кнопкой включения и блокировки устройства, расположенной справа.

С другой стороны, Nokia G400 имеет дисплей с каплевидным вырезом, который предлагает частоту обновления 120 Гц. Это еще один телефон Nokia, построенный на базе платформы Snapdragon 480 5G. Устройство предлагает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В основной камере установлен 48-мегапиксельный датчик изображения, сверхширокоугольный объектив и модуль для макро.

Nokia G100 стоит 149 долларов. При цене 239 долларов Nokia G400 является самым доступным телефоном 5G компании.