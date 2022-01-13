Microsoft выпустила очередную бета-версию Windows 11

На этой неделе участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ) стала доступна новая сборка Windows 11 под номером 22533, которая приносит с собой ряд нововведений.

Что касается наиболее заметных изменений, то отметим обновлённый дизайн всплывающих меню регуляторов, яркости, громкости, конфиденциальности камеры, включения/выключения камеры и режима полёта, благодаря чему они стали больше соответствовать общему стилю программной платформы. Обновлённые всплывающие меню будут появляться при нажатии на клавиши регулировки громкости или яркости на ноутбуке, а их облик будет учитывать используемую тему оформления Windows. Регуляторы громкости и яркости по-прежнему остаются интерактивными.

Пользователи новой сборки Windows 11 смогут искать инструмент «Голосовое управление» с помощью поиска. Кроме того, теперь его можно закрепить на панели задач или в меню «Пуск». Темы оформления сенсорной клавиатуры теперь могут применяться к IME, панели смайлов и голосового ввода. В контекстном меню, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» или сочетания клавиш Win+X, появился пункт «Установленные приложения» вместо «Приложения и возможности». Приложение «Часы» теперь может быть удалено из системы, если в этом есть необходимость.

Отметим также, что на этой неделе Microsoft начала внедрять обновлённый интерфейс для приложения «Ваш телефон», который в ближайшее время станет доступен всем участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Dev. Обновление включает в себя переработанное окно текущего вызова с новыми значками, шрифтами и другими изменениями интерфейса. Процесс взаимодействия с приложением не изменится, и пользователи по-прежнему смогут совершать звонки с помощью инструмента «Ваш телефон».

Разработчики внесли множество исправлений, направленных на повышение стабильности работы ОС. Решена проблема, из-за которой могла появляться ошибка 0×8007010 при обновлении драйверов. Исправлена ошибка, из-за которой пользователи в ряде случаев не могли авторизоваться в некоторых приложениях, таких как Feedback Hub. Исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли импортировать фотографии с некоторых камер и смартфонов в приложение «Фотографии». Ознакомиться с полным списком исправлений, а также узнать об известных проблемах Windows 11, можно в блоге разработчиков.