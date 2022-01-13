В МТС начались продажи ноутбука Huawei MateBook D15 i5

В салонах связи и интернет-магазине МТС появилась в продаже более мощная и вместительная версия ноутбука Huawei MateBook D15. Новинка оснащена процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ.

Huawei MateBook D15 i5 с 8/512 ГБ памяти – это стильный, легкий и надежный ноутбук, который прекрасно справляется с широким спектром задач. Он оснащен ярким безрамочным IPS-экраном с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920x1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Высокая детализация и четкая цветопередача помогут в полной мере насладиться яркостью картинки. А широкие углы обзора в 178° дают возможность с комфортом наблюдать за происходящим на экране.

Улучшенная версия ноутбука Huawei MateBook D15 собрана на базе процессора Intel Core i5 10-го поколения. Благодаря высокой тактовой частоте центрального процессора и графическому модулю Intel UHD Graphics 620 устройство демонстрирует исключительную производительность в играх, видеотрансляциях, программах для творчества и бизнес-задач. Быстро работать с ресурсоемкими приложениями и в режиме многозадачности позволяют также 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск на 512 ГБ.

Веб-камера Huawei MateBook D15 i5 по умолчанию скрыта в одной из верхних клавиш клавиатуры. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу включения. В набор портов входят два USB 2.0, один USB 3.0, HDMI, jack 3,5 мм и USB-C, через который осуществляется зарядка устройства. Батарея емкостью 42 Вт/ч обеспечивает до 9,5 часов работы в режиме просмотра Full HD-видео.

Толщина устройства составляет всего 16,9 мм при общем весе 1,53 кг. Несмотря на небольшой вес и малую толщину, его корпус очень прочный и устойчивый к износу, поскольку выполнен из алюминиевого сплава. Новинка поставляется вместе с предустановленной ОС Windows 10, поэтому приступить к работе на нем можно будет сразу после покупки.

Ноутбук Huawei MateBook D15 i5 с 8/512 ГБ памяти в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 2599 рублей. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут оформить ноутбук также в рассрочку. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 254,50 рубля, а на два года – 121,70 рубля.

Версия Huawei MateBook D15 с процессором Intel Core i3 и 8/256 ГБ памяти доступна в МТС за 1999 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 181,80 рубля, а на два года – 87 рублей.