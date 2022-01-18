Microsoft разрешит создание сторонних виджетов для Windows 11

Во второй половине 2002 года Microsoft планирует выпустить крупное обновление для Windows 11 22H2. Одним из нововведений, которое принесет обновление, будет расширение возможностей виджетов, а также поддержка сторонних виджетов.

На это указывает обновленная документация для разработчиков, размещенная на сайте Microsoft. Из нее становится понятно, что пока что речь идет только о веб-виджетах, но нельзя исключать, что в дальнейшем компания позволит разработчикам создавать виджеты Win32 и UWP. Кроме того, отмечается, что распространение веб-виджетов сторонних разработчиков может осуществляться не только через магазин Microsoft Store.

Не исключено, что софтверный гигант уже сотрудничает с некоторыми разработчиками, занимающимися созданием виджетов для Windows 11, но это пока находится в области предположений. Скорее всего, больше информации появится ближе к моменту выпуска обновления 22H2.

Во второй половине года Microsoft выпустит Windows 11 22H2 (Sun Valley 2) — первое крупное обновление для своей новой программной платформы. Оно будет сосредоточено на улучшении качества и устранении недочётов пользовательского интерфейса. Вместе с этим, Windows 11 21H2 принесёт с собой ряд нововведений, одним из которых станет поддержка сторонних виджетов.