Google запустил сервис для запуска Android-игр на Windows

Компания Google объявила о запуске закрытого бета-тестирования сервиса Google Play Games, который позволяет запускать Android-игры на компьютерах и планшетах под управлением ОС Windows.

На текущий момент принять участие в тестировании могут только пользователи из Гонконга, Южной Кореи и Тайваня. Релиз в остальных регионах ожидается в течение текущего года.

"Геймеры смогут загружать и играть в мобильные игры на своих ПК с помощью мыши и клавиатуры, используя преимущества большого экрана", – отметил Арджун Дайал, менеджер по продуктам Google. Игровой прогресс синхронизируется между устройствами, обеспечивая общие достижения и "бесшовные" игровые сессии. В каталоге есть многие популярные игры, но нет приложений.

Новый софт совместим с Windows 10 и Windows 11, но при этом не использует подсистему Windows for Android.