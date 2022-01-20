Центробанк России предлагает полностью запретить оборот криптовалют

Центробанк России (ЦБ РФ) предлагает полностью запретить майнинг и обращение криптовалют. Об этом сообщается в консультативном докладе регулятора по криптовалютам.

По мнению ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение предприятий, жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры, а также ставит под угрозу реализацию экологической повестки страны.

Кроме того, по мнению Центробанка, использование криптовалют обеспечивает поддержку преступной деятельности: одним из способов отмывания денег, полученных преступным путем, является покупка старых криптокошельков за счет незаконно полученных средств.

ЦБ отмечает, что жители России приобретают криптовалюты по большей части для спекулятивного заработка, долгосрочных инвестиций, ухода от требований в области "антиотмывочного" законодательства и для трансграничных переводов. Банк России считает необходимым разработать механизмы блокировки операций, направленных на покупку и продажу криптовалюты за фиатные деньги.