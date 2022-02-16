Microsoft выпустила большое обновление Windows 11

Компания Microsoft официально представила большое обновление для операционной системы Windows 11 с новыми функциями.

Главным нововведением стала долгожданная поддержка приложений Android, которые можно установить через Amazon Appstore. Новшество сейчас находится на стадии публичной превью версии. С ней доступ к приложениям Android получают простые пользователи, а не только участники программы тестирования Windows Insiders. Правда, пока только в США. По сравнению с магазином Google Play приложений доступно меньше, но обещано более тысячи приложений в доступе.

Ещё одним крупным изменением стала обновлённая панель задач. Время и дата становятся доступны для нескольких мониторов, виджет погоды также возвращается на панель задач, а новая функция отключения/включения звука на панели задач доступна для вызовов Microsoft Teams. Также можно быстро поделиться экраном определенного приложения или окна непосредственно во время вызова Microsoft Teams.

Кроме того, Microsoft переработала приложения Media Player и Notepad для Windows 11. «Блокнот» теперь включает многоэтапную отмену, улучшенный интерфейс поиска и поддержку темного режима. Новое приложение Media Player предназначено для замены собой Groove Music и Windows Media Player, оно включает поддержку как аудио, так и видео.

Загрузить новую версию Windows 11 можно через Windows Update (Центр обновления Windows).