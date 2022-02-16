Компания Google анонсировала бесплатный программный инструмент Chrome OS Flex — он способен придать «второе дыхание» многим устаревшим компьютерам. Пользователи смогут оценить преимущества варианта Chrome OS, загрузив софт с USB-накопителя для тестирования её возможностей или установить её на сам компьютер.

Решение подойдёт тем, у кого в запасе имеется старый компьютер, который медленно загружает ОС и ещё медленнее работает — ожидается, что его возможностей будет достаточно для использования Chrome OS Flex. Инструмент совместим как с ПК на Windows, так и с продукцией Apple. Фактически он позволяет бесплатно превратить электронику в Chromebook или Chromebox. Хотя Google продвигает Flex в качестве бесплатного решения для бизнеса и образовательных учреждений, воспользоваться им могут и частные клиенты.

Ядро Chrome OS Flex фактически соответствует тому, что используется в Chrome OS и устанавливается на «настоящие» Chromebook. Другими словами, пользователь получает доступ ко всем возможностям операционной системы, ассистенту Google, ежемесячным обновлениям и, конечно, маркетплейсу Google Play.

Компания уже обеспечила ранний доступ к ПО, получить более подробную информацию и запросить загрузку «дистрибутива» можно на одном из сайтов Google. В компании понимают, что переход с обычного компьютера на Chrome OS может оказаться непростой задачей для пользователя, поэтому желающие смогут загрузить Flex сначала на USB-накопитель, создав загрузочный диск — с помощью инструкций Google можно будет осуществить тестовый запуск с флэшки, после чего решить, стоит ли переходить на новую ОС. По данным Google, система совместима с компьютерами возрастом 10 лет и старше.

Фактически Chrome OS Flex является доработанной версией решения CloudReady. В 2020 году Google приобрела разрабатывавшую этот инструмент компанию Neverware. Пользователи, уже применяющие CloudReady, получат автоматическое обновление до Chrome OS Flex после того, как ПО пройдёт стадию предварительной версии. По данным компании, это произойдёт в ближайшие месяцы.