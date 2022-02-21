Bitcoin подешевел до 39 000 долларов

Bitcoin, стоимость которого еще 16 февраля доходила до 44 000 долларов. На сегодня его курс составляет 39 200 долларов.

Само собой, падают и другие криптовалюты. Если Bitcoin в недельном разрезе подешевел на 8%, то стоимость Ethereum снизилась чуть меньше – на 7,6%. Сейчас 1 ETH оценивается в 2650 долларов. В топ-10 только Avalanche за неделю прибавила, да и то только около 0,5%.

Dogecoin потеряла за неделю около 10% и снова выпала из топ-10: в перечне основных криптовалют мира она находится на 11 месте.