Во «ВКонтакте» запустили защиту от телефонных мошенников и спамеров

Команда «ВКонтакте» объявила о запуске новой полезной функции для пользователей социальной сети.

Теперь мобильное приложение VK сможет предупреждать о нежелательных телефонных звонках. Сервис не требует доступа к интернету, работает в фоновом режиме и доступен бесплатно в приложении VK для iOS и Android.

Сервис автоматического определения номера сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций — она формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей. В режиме реального времени вся информация проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу её работы — например, доставка товаров.

К нежелательным алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки. Включить функцию можно в настройках приложения в разделе «Определитель номера».

Для повышения точности определителя разработчики предлагают пользователям поделиться обратной связью, если номера ещё нет в базе, но алгоритм зафиксировал подозрительную активность — например, необычную продолжительность или частоту звонков.