В Facebook добавили поддержку коротких видео Reels

Meta запускает свой сервис коротких видео Reels в Facebook по всему миру. Клон TikTok теперь доступен через приложения социальной сети для iOS и Android более чем в 150 странах. Помимо расширения доступа к Reels, гигант социальных сетей дополнит сервис новыми функциями и предложит новые возможности рекламы на платформе.

Пользователи Facebook Reels смогут делать ремиксы на чужие видео и загружать ролики продолжительностью до 60 секунд, как в Instagram Reels. Они также смогут сохранять черновые варианты видеороликов, не публикуя их. Кроме того, в ближайшие месяцы Meta добавит новые инструменты для обрезки видео, которые по словам компании «облегчат создателям, публикующим живые или предварительно записанные видеоролики, тестирование различных форматов».

Meta также добавит в сервис больше рекламы, позволяющей монетизировать контент. Пользователи смогут размещать в своих роликах полупрозрачные рекламные баннеры, которые будут располагаться в нижней части ролика, и статические рекламные стикеры, которые можно будет размещать в любом месте на экране. Meta также предоставит создателям контента почти во всех странах доступ к программе автоматического размещения рекламы и платным звёздам, покупая которые подписчики смогут финансово поощрять любимых авторов.

Meta сообщает, что в ближайшие недели пользователи смогут делиться видеороликами в большем количестве мест на Facebook, в том числе в «Историях» и на вкладке «Смотреть» социальной сети.