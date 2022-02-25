Microsoft выпустила новую инсайдерскую сборку Windows 11 (22563), которая включает в себя несколько новых функций и изменений, в том числе в панели задач и доске виджетов.

Новая сборка имеет панель задач, оптимизированную для планшетов, которая занимает меньше места на экране и отображает только важную информацию. Новую свернутую панель задач можно активировать, проведя пальцем вниз по нижнему краю дисплея. При этом стандартная панель задач сжимается, и появляется новая, более тонкая, на которой отображается только основная информация, такая как время, Wi-Fi и состояние батареи. Вы можете открыть расширенную панель задач, проведя пальцем вверх.

Microsoft также изменила внешний вид доски виджетов. Раньше виджеты и лента новостей были визуально разделены, но теперь они отображаются как динамический смешанный канал.

В этой сборке также есть 37 новых смайликов как часть набора Emoji 14.0, но в неё пока что нет объёмных смайликов, которые Microsoft ранее демонстрировала.