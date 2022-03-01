Го Пин, Huawei: Реорганизация технологической парадигмы

В ходе Всемирного мобильного конгресса в Барселоне в 2022 г. действующий председатель Huawei Го Пин (Guo Ping) поведал о планах компании по продолжению реализации стратегии глобализации и увеличению стратегических инвестиций в фундаментальные технологии. Осуществляя эти инвестиции, компания Huawei надеется пересмотреть фундаментальные теоретические основы, архитектуру и программное обеспечение, лежащие в основе всей отрасли. Кроме того, компания намерена повысить свою среднесрочную и долгосрочную конкурентоспособность и обеспечить устойчивое развитие отрасли ИКТ в долгосрочной перспективе.

В своей программной речи под названием «Посмотрите наверх, давайте осветим будущее!» в режиме онлайн г-н Го уделил особое внимание двум основным вызовам и перспективным факторам мировой экономики: цифровизации и сокращению выбросов углекислого газа.

Существующие теоретические основы и архитектуры не в состоянии поддерживать бурный рост спроса на цифровые продукты.

Согласно прогнозам, более 50% мирового ВВП в 2022 будет приходиться на цифровую экономику. В условиях стремительного развития мировой цифровой экономики спрос на цифровые продукты и услуги превзошел все ожидания. Г-н Го объяснил, что поскольку теорема Шеннона и архитектура фон Неймана продолжают демонстрировать свою ограниченность, отрасль ИКТ должна заняться разработкой новых теорий и архитектур, которые позволят перестроить технологическую парадигму и достичь устойчивого развития цифровых технологий.

Сокращение выбросов углерода влияет на долгосрочную жизнеспособность цифровой экономики.

Говоря об углеродной нейтральности, г-н Го отметил: «Плотность подключений и вычислительные мощности определяют потенциал цифровой экономики, однако цифровая инфраструктура должна также иметь устойчивость в долгосрочной перспективе. Поэтому нам нужно рассмотреть еще один аспект проблемы – сокращение выбросов углерода».

В настоящее время компания Huawei руководствуется философией «Больше битов, меньше ватт». Наряду с расширением фундаментальных цифровых возможностей, Huawei взяла на себя обязательство повысить энергоэффективность своих продуктов в 2,7 раза за счет внедрения инновационных достижений в таких областях, как теоретические исследования, материалы и алгоритмика. Благодаря новым разработкам в этих областях, индустрия ИКТ сможет помочь другим отраслям промышленности снизить свой углеродный след. Объем такого снижения может быть в 10 больше, чем весь углеродный след самой отрасли ИКТ.

Huawei наращивает стратегические инвестиции в фундаментальные технологии, что позволит компании перестроить технологическую парадигму

Г-н Го также отметил, что Huawei значительно повышает объем стратегических инвестиций в фундаментальные технологии и тесно взаимодействует со своими партнерами. Цель этой работы - реорганизация технологической парадигмы в трех областях: фундаментальные теории, архитектура и программное обеспечение. Эти инвестиции позволят повысить конкурентоспособность продукции и поддержать долгосрочное устойчивое развитие как компании, так и отрасли ИКТ в целом.

«Синергия программного и аппаратного обеспечения» — это путь вперед

В заключение г-н Го объяснил, что на восприятие цифрового продукта пользователем огромное влияние оказывает синергия ПО и аппаратного обеспечения. Он привел два примера, демонстрирующих, как компания Huawei применяет эту концепцию для разработки продуктов ИКТ и внедрения технологических инноваций с целью развития сетей. Первый пример: оптимизированные алгоритмы AHR Turbo, которые снижают энергопотребление и повышают производительность решений MetaAAU. Второй пример: алгоритмические инновации в голографической оптике, которые позволяют оптическим кросс-коммутаторам (OXC) устанавливать односкачковые соединения.

Huawei предоставляет наиболее широкий спектр услуг и продуктов ИКТ в цифровой индустрии

За последние 10 с лишним лет развитие сетей было связано с внедрением в сферу коммуникационных технологий новейших ИТ-практик — от IP до облачных технологий и ИИ. Г-н Го заявил, что Huawei, как компания, обладающая наиболее полным набором ИКТ-возможностей в цифровой индустрии, может получить преимущество в процессе создания сетей будущего на базе искусственного интеллекта.

В завершение своей речи г-н Го подчеркнул: «Huawei продолжит работать в соответствии с нашей стратегией глобализации в областях стандартов, привлечения квалифицированных кадров, налаживания цепочек поставок и многого другого. Huawei неизменно стремится помочь своим заказчикам достичь наибольшего успеха в бизнесе».