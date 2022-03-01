Huawei представил «облако», поиск и AppGallery для компьютеров

Компания Huawei представила на выставке MWC 2022 в Барселоне ПК-версии своих сервисов – HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery и виртуального ассистента HUAWEI Assistant∙TODAY. Также были показаны очки дополненной реальности на базе Petal Search и игровой дисплей Somatosensory Games для экранов HUAWEI Vision.

HUAWEI Mobile Services (HMS) укрепили свою позицию одной из трех лучших мобильных экосистем в мире с более чем 5,4 млн зарегистрированных разработчиков и 730 млн пользователей. HMS Core активно развивается как кроссплатформенная экосистема, поддерживающая множество устройств, включая смартфоны, планшеты, смарт-экраны и ПК.

Концепция Huawei «1+8+N» подразумевает создание полноценного жизненного опыта с использованием искусственного интеллекта для пользователей и разработчиков. На MWС 2022, в частности, были представлены новые возможности смарт-офиса. Среди них – ПК-версии таких сервисов, как HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery и виртуального ассистента HUAWEI Assistant∙TODAY.

Облако HUAWEI Mobile Cloud для ПК, доступное более чем в 20 странах и регионах, предоставляет возможность синхронизации между устройствами с помощью единого входа в систему с использованием HUAWEI ID. Тем самым можно быстро искать и получать доступ к последним файлам, папкам и даже URL-ссылкам.

С появлением HMS для ПК такие сервисы, как AppGallery, также получили ПК-версии. С помощью функции HUAWEI Mobile Application Engine, которая уже доступна в нескольких регионах, пользователи могут загружать мобильные приложения на ноутбуки, такие как HUAWEI MateBook X Pro.

Приложение AI Search позволяет просматривать локальные или сетевые файлы на разных устройствах с помощью программы PC Manager на HUAWEI MateBook. Это дает возможность быстро находить файлы на компьютере и подключенных телефонах. Если воспользоваться умным фильтром для сортировки результатов поисковой выдачи, то можно сразу выбрать нужный файл.

Еще одна эффективная функция – виртуальный ассистент HUAWEI Assistant∙TODAY, который помогает синхронизировать информацию между несколькими устройствами. Этот мощный смарт-ассистент может предоставлять доступ к информации в режиме реального времени с персонализированными рекомендациями, такими как контент из любимых медиа в любой точке мира, что в свою очередь повышает эффективность работы всех устройств.

Возможности взаимодействия между устройствами будут расширяться с запуском HUAWEI MatePad Paper, который также состоится на MWC 2022. Более 2 млн материалов от разных партнеров и издателей будут доступны для скачивания через HUAWEI Книги.

Кроме того, на конференции MWC 2022 был представлен AR-поиск в Petal Search с помощью очков дополненной реальности. Для этого используется мультимодальный поиск: визуальный и голосовой поиск, а также синхронный перевод.

Petal Search расширяет возможности локального поиска, позволяя быстро находить рестораны, магазины и другие места, бронировать авиабилеты и отели. Сервис представлен в более чем 160 странах и регионах.

Среди инновационных решений – соматосенсорный дисплей для умных экранов HUAWEI Vision Somatosensory Games и домашние умные экраны HUAWEI Video Aimax Cinema.

Более подробная информация о продуктах Huawei на выставке MWC 2022 доступна по ссылке.