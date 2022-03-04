Google и YouTube остановили продажу рекламы и монетизацию в России

Компания Google заявила в четверг, что она прекратила продажу онлайн-рекламы в России. Этот запрет распространяется на поисковик Google, сервис YouTube и внешних партнеров-издателей. Ранее аналогичные действия предприняли Twitter и Snap.

Теперь российские пользователи не будут видеть рекламу, а авторы контента не будут получать деньги за просмотры. Создатели контента, в том числе из России, продолжат получать получать деньги за просмотры из других стран.

Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем продажу рекламы в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо.