Microsoft выпустила серию обновлений для Windows

Microsoft выпустила серию обновлений для Windows, в которых была исправлена 71 уязвимость.  Мартовские серии обновлений направлены на операционные системы Windows 10 и Windows 11. Суммарно специалисты компании исправили 71 уязвимость, включая две критические.

Также в апдейтах была исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли полностью очистить свой компьютер от данных. В Microsoft рассказали, что если у пользователя подключены сервисы сохранения данных в виртуальное облако, то при очистке ПК и дальнейшей синхронизации документы могут загрузиться в память устройства обратно.

Следующее глобальное обновление 22H2 для Windows 11 должно выйти в июле. Ожидается, что в 2022 году Microsoft выпустит серию крупных апдейтов и февральское обновление оказалось одним из первых.

 

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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