Microsoft выпустила серию обновлений для Windows, в которых была исправлена 71 уязвимость. Мартовские серии обновлений направлены на операционные системы Windows 10 и Windows 11. Суммарно специалисты компании исправили 71 уязвимость, включая две критические.

Также в апдейтах была исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли полностью очистить свой компьютер от данных. В Microsoft рассказали, что если у пользователя подключены сервисы сохранения данных в виртуальное облако, то при очистке ПК и дальнейшей синхронизации документы могут загрузиться в память устройства обратно.

Следующее глобальное обновление 22H2 для Windows 11 должно выйти в июле. Ожидается, что в 2022 году Microsoft выпустит серию крупных апдейтов и февральское обновление оказалось одним из первых.