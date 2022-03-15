Microsoft выпустила библиотеку DirectStorage для Windows

Поддержка технологии DirectStorage стала доступна для ПК-игр, объявила компания Microsoft. Библиотеки, реализующие технологию вместе с необходимыми инструментами и документацией, появились в открытом доступе. Если вкратце, данная технология позволяет видеокарте практически напрямую получать данные с SSD.

Любые игры для ПК, работающие под Windows 10 и 11, теперь смогут пользоваться технологией DirectStorage, сообщается в корпоративном блоге разработчиков DirectX. «Этот общедоступный SDK позволяет задействовать возможности современных SSD и открывает в играх для ПК новую эру с быстрыми загрузками и детализированными мирами», — говорится в частности в блоге.

Добавить в настольные ПК технологию DirectStorage, которая изначально нашла применение в игровых консолях Xbox Series X|S, Microsoft пообещала ещё в сентябре 2020 года. Учитывая длительный период внедрения, неудивительно, что в конечном итоге поддержка DirectStorage появилась как в новейшей системе Windows 11, так и в Windows 10. Однако, по словам Microsoft, в новой версии ОС сделаны некоторые дополнительные оптимизации, и компания считает именно Windows 11 лучшим выбором для ПК-гейминга.

Технология DirectStorage реализует в компьютерных играх новую модель ввода-вывода, которая разгружает CPU при пересылке данных с твердотельного накопителя в видеокарту. С её применением становится возможной пакетная передача игровых данных с SSD в графическую карту с минимальным вмешательством CPU и операционной системы в этот процесс. Также предполагается, что распаковкой этих данных займётся GPU, высвобождая ресурсы CPU для другой работы — расчётов физики среды и игрового ИИ.

Поддержка DirectStorage будет ускорять загрузку игр с любых видов SSD. Однако наилучшую производительность смогут обеспечить NVMe-накопители с современными интерфейсами PCIe, следует из объяснения Microsoft.

Больше подробностей об играх с поддержкой DirectStorage станет известно на следующей неделе в рамках конференции GDC. Известно, что одной из первых игр с поддержкой этой библиотеки станет японская экшен-RPG Forspoken, которая должна выйти в октябре 2022 года.

Как обещает Microsoft, следующей после DirectStorage на очереди идёт реализация декомпрессии данных в GPU — функции, которая даст разработчикам ещё больше контроля над оборудованием и его ресурсами.